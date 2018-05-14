Отец Меган Маркл отказался идти на ее свадьбу с принцем

Отец невесты принца Гарри Томас Маркл отказался идти на свадьбу дочери из-за скандала с продажей фотографий. Об этом он рассказал изданию TMZ.

Ранее СМИ сообщили, что Томас договорился с известным фотографом Джеффом Рейнером о нескольких подложных снимках. На первом из них мужчина сидит в интернет-кафе и читает новости о помолвке дочери, на втором портной якобы снимает с него мерки для костюма, на третьем Маркл сидит в кафе и читает о достопримечательностях Великобритании, а на четвертом занимается с гантелями.

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По словам Маркла, он разрешил сделать эти фотографии не из-за денег, а чтобы исправить впечатление о себе: папарацци раньше фотографировали его в неприглядном виде, например, когда он покупал пиво.

Томас также заявил, что всего шесть дней назад выписался из больницы после инфаркта ради того, чтобы пойти на свадьбу. Однако он изменил свое решение, чтобы избежать неудобных вопросов.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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