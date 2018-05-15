Санкции против европейских стран открыли России путь на чемпионат мира по регби

Международная федерация регби (World Rugby) на своем сайте объявила, что сборная России выступит на чемпионате мира 2019 года из-за санкций, наложенных на команды Румынии и Испании.

Организация выяснила, что в составе европейских команд выступали незаконно натурализованные регбисты. В частности, после запроса с российской стороны было установлено, что за румын нелегально выступал спортсмен из Тонга. В связи с этим федерация решила наказать сборные Румынии и Испании, а также команду Бельгии.

Федерация лишила коллективы пяти очков за каждый матч, в котором принимали участие натурализованные регбисты. Это позволило сборной России обойти команды Румынии и Испании в европейском отборе к чемпионату мира и напрямую попасть на соревнования.

Отечественные спортсмены во второй раз примут участие в турнире, который пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии. Россияне сыграют в группе A с командами Ирландии, Шотландии, Японии и победителем плей-офф отборочного турнира, который состоится позднее.

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