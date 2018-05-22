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Сотни украинских футболистов и функционеров поймали на договорных матчах

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Арсен Аваков

Украинская полиция объявила, что около 30 из 52 украинских профессиональных футбольных клубов участвовали в договорных матчах. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, речь идет о 5 из 12 клубов украинской Премьер-лиги — «Ворскла», «Заря», «Александрия», «Олимпик» и «Зирка», и о 16 из 18 клубов Первой лиги.

Глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил информацию в Facebook. «По информации следствия, на Украине годами работало пять организованных групп, в деятельность которых было вовлечено 35 футбольных клубов из 10 областей. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры», — заявил министр.

Он отметил, что всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам. «Для получения "правильного" счета в матче использовались любые методы: от подкупа игроков, арбитров, собственников клубов до запугивания и угроз. Суммы "вознаграждения" за нужный результат — победу или ничью — составляли от 30 до 100 тысяч гривен», — добавил он.

Фигурантов дела обвинили в подкупе должностных лиц и противоправном влиянии на результаты официальных спортивных соревнований.

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