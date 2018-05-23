Американскую чемпионку увековечили «убогим» барельефом

Олимпийский чемпион и чемпион мира по футболу американка Брэнди Честейн получила плиту с барельефом в Зале Славы «Бэй Арены», однако ее исполнение вызвало гнев пользователей социальных сетей. Фото самой футболистки рядом с барельефом опубликовано в Twitter-аккаунте команды Университета Санта-Клары, где начинала Честейн.

«Плита Брэнди Честейн в зале славы — абсолютное убожество», — прокомментировали работу скульптора в аккаунте @barstoolsports.

«Плита Брэнди Честейн плоха. Просто плоха», — мнение авторов @sportingnews.

«При всем к ней уважении, барельеф просто ужасен», — написал @centenolarry.

«А зачем на плите изображение какого-то страшного мужика?», — вопрошает @BangCrasby.

После такой реакции соцсетей организаторы приняли решение переделать барельеф, сообщает USA Today.

Честейн выступала в составе женской сборной США по футболу с 1988 по 2004 год. В составе национальной команды она становилась чемпионом мира в 1991 году и выиграть золото Олимпийских игр в 1996 году в Атланте.

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