Фетисов позвал Ди Каприо сыграть в хоккей на плавучей льдине

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о готовящемся товарищеском международном хоккейном матче недалеко от Северного полюса с участием приглашенных голливудских звезд — Леонардо Ди Каприо и Джима Керри. Слова Фетисова приводит «Р-Спорт».

«Мы понимаем, что тут надо максимально охватить известных людей. Мы встречались, и, например, Керри (Джим Керри, — прим. «Ленты.ру») с интересом воспринял это предложение. Ди Каприо сказал, что не умеет кататься на коньках, но, как я знаю, он уже занимается этим вопросом, и думаю, что к матчу он будет готов», — сообщил журналистам депутат.

Планируется, что хоккейный матч под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) будет проведен на базе дрейфующего лагеря экспедиции Русского географического общества «Барнео». Встреча может состоятся уже весной 2019 года.

За свою спортивную карьеру хоккеист Фетисов дважды выигрывал золото Олимпийских игр в составе сборной СССР. Он также выступал в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета «Детройт Ред Уингс», вместе с которым дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

Ди Каприо известен своей деятельностью по защите окружающей среды. В 1998 году актер создал собственный фонд Leonardo DiCaprio Foundation.

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