Путин высказался о вине России в уничтожении «Боинга» над Донбассом

Москва не может полностью доверять результатам расследования гибели «Боинга» над Донбассом в 2014 году, поскольку Россия не принимает в нем участия. Об этом в пятницу, 25 мая, заявил президент России Владимир Путин, передает Reuters.

Глава государства уверен, что самолет, потерпевший катастрофу над Украиной, не мог быть сбит российской ракетой.

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Путин добавил, что Совместная следственная группа не принимает во внимание аргументы России. Он также выразил недоумение, почему следствие не учитывает тот факт, что Украина не выполнила требование ИКАО и не закрыла свое воздушное пространство для полета «Боинга».

25 мая в правительстве Нидерландов заявили, что Россия виновна в крушении «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, над Донбассом в июле 2014. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз.

В Минобороны России отказались признать эти выводы. По версии российской стороны, самолет был сбит из украинской установки, а российские зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали украинскую границу.

В 2015 году Малайзия предложила Совету Безопасности ООН создать международный трибунал для установления виновных в крушении «Боинга» и их судебного преследования. Большинство стран-членов Совбеза ее поддержали, однако Россия заблокировала принятие документа, воспользовавшись правом вето.

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