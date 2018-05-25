Путин высказался о вине России в уничтожении «Боинга» над Донбассом

Москва не может полностью доверять результатам расследования гибели «Боинга» над Донбассом в 2014 году, поскольку Россия не принимает в нем участия. Об этом в пятницу, 25 мая, заявил президент России Владимир Путин, передает Reuters.
Глава государства уверен, что самолет, потерпевший катастрофу над Украиной, не мог быть сбит российской ракетой.
Путин добавил, что Совместная следственная группа не принимает во внимание аргументы России. Он также выразил недоумение, почему следствие не учитывает тот факт, что Украина не выполнила требование ИКАО и не закрыла свое воздушное пространство для полета «Боинга».
25 мая в правительстве Нидерландов заявили, что Россия виновна в крушении «Боинга» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, над Донбассом в июле 2014. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз.
В Минобороны России отказались признать эти выводы. По версии российской стороны, самолет был сбит из украинской установки, а российские зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали украинскую границу.
В 2015 году Малайзия предложила Совету Безопасности ООН создать международный трибунал для установления виновных в крушении «Боинга» и их судебного преследования. Большинство стран-членов Совбеза ее поддержали, однако Россия заблокировала принятие документа, воспользовавшись правом вето.