Шарапова снялась в сериале

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в съемках эпизода третьего сезона сериала «Миллиарды», выходящего на канале Showtime. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня вечером на Showtime я в качестве приглашенной звезды появлюсь в "Миллиардах" вместе с Дэмианом Льюисом и Джоном Малковичем. Не уверена, что у меня получилось, но это был удивительный опыт», — подписала Шарапова фото со съемок.

Материалы по теме «Мария уже не та, что раньше» По силам ли Шараповой заткнуть критиков на «Ролан Гаррос»

Сериал «Миллиарды» выходит на телеэкраны с 2016 года. Главная звезда сериала — голливудский актер Пол Джаматти.

Россиянка выиграла пять турниров серии «Большого шлема». Также в ее активе — серебро Олимпиады в Лондоне.

В конце апреля Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Во время паузы россиянка написала автобиографию, опубликованную в сентябре.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!