В игре Шараповой углядели тотальный регресс

Российская теннисистка Мария Шарапова сдала во всех аспектах игры. Такое мнение выразила двукратная победительница турниров «Большого шлема» Мари Пьерс, слова которой приводит ESPN.

«Мария не кажется той, кем была. Ей сложно вернуться после такого долгого перерыва. Я вижу это, когда смотрю на ее игру. Она немного сдала во всех аспектах, и это сильно влияет на ее результаты», — заявила Пьерс.

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27 мая Шарапова сыграет первый матч на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Ее соперница по первому кругу определится позднее. Спортсменка дважды (в 2012-м и 2014-м) выигрывала турнир. В общей сложности она выиграла пять турниров серии «Большого шлема». Теннисистка также завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.

В конце апреля Шарапова вернулась на корт, отбыв 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. Во время паузы россиянка написала автобиографию, вышедшую в свет в сентябре.

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