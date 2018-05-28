Египтянин отомстил капитану «Реала» за Салаха и нацию иском на миллиард евро

Египетский адвокат Бассем Вахба подал иск на миллиард евро к защитнику «Реала» Серхио Рамосу, который травмировал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на эфир телеканала Sada El-Balad.

«Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан за это. Я подал иск и отправил жалобу в ФИФА. Я запрошу компенсацию, которая может составить более одного миллиарда евро, за физический и психологический ущерб, который Рамос нанес Салаху и всем людям Египта», — заявил Вахба.

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В случае победы в суде Вахба пообещал перевести деньги фонду Long Live Egypt. В какой суд обратился адвокат, не указывается.

На 28-й минуте финального матча Лиги чемпионов Рамос схватил Салаха за руку и повалил на газон. Египтянин приземлился на плечо и не смог продолжить встречу, уйдя с поля в слезах. Победу одержал «Реал» — 3:1. Форвард «Ливерпуля» пообещал, что несмотря на травму, он приедет на чемпионат мира в Россию.

После встречи на платформе Change.org появилась петиция с требованием наказать капитана «Реала». Ее авторы написали, что Рамос намеренно травмировал Салаха. По их мнению, защитник показывает ужасный пример будущим поколениям игроков, а его «грязные трюки» противоречат духу игры.

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