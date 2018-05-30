Московской судье предоставили госзащиту из-за угроз

Судье Басманного районного суда Москвы Наталье Дударь предоставили государственную защиту из-за поступающих ей угроз. Об этом в среду, 30 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, Дударь пребывает под госзащитой уже около месяца. В суде ее сопровождают трое сотрудников ОМОН, которые находятся в зале заседаний во время процесса. В пресс-службе Басманного суда информацию комментировать отказались.

Наталья Дударь работает судьей с 2004 года. В разные годы она арестовывала бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко и бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова и продлевала домашний арест бывшему главе Минэкономразвития России Алексею Улюкаеву. Дударь заочно арестовывала предполагаемого организатора убийства политика Бориса Немцова и продлевала арест другим фигурантам дела.

Также судья продлевала сроки мер пресечения фигурантам дела «Седьмой студии» и несколько раз оставляла в СИЗО бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Известно также, что в 2015 году Дударь приговорила к трем годам колонии общего режима активиста Ильдара Дадина, признав его первым в истории России виновным в неоднократном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Приговор Дадину был отменен в феврале 2017 года.

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