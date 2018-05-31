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Роналду отреагировал на уход Зидана

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Криштиану Роналду и Зинедин Зидан

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду обратился в Instagram к главному тренеру команды Зинедину Зидану после того, как тот объявил об уходе из клуба.

«Я горжусь, что был твоим игроком. Мистер, большое вам спасибо», — написал форвард.

Ранее 31 мая Зидан объявил об уходе из «Реала». На пресс-конференции тренер заявил, что «команда должна продолжать выигрывать и ей для этого нужны перемены». За время пребывания на посту Зидан привел команду к трем подряд победам в Лиге чемпионов, став единственным тренером, которому покорилось это достижение.

Роналду также заговорил об уходе из испанской команды. После победы в Лиге чемпионов португалец намекнул, что может покинуть «Реал» предстоящим летом. Агент португальца Жорже Мендеш уже ведет переговоры с руководством ПСЖ.

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