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Медведева нашла в себе «косяк»

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Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева в Twitter раскритиковала себя за результат проката нового показательного номера, который она поставила самостоятельно. Выступление спортсменка продемонстрировала на шоу в Японии.

«Когда создал образ, программу, платье, придумал атрибутику и историю к образу, скатал эту программу на шоу, но... Никто ничего не понял. Мой косяк. Работаем дальше», — написала она. Спортсменка указала, что ее новый образ — романтический, а «спортивные происшествия последнего времени тут ни при чем».

Медведева 7 мая объявила, что прекращает сотрудничество с Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года. По словам тренера, Медведева перестала выходить с ней на связь, а во время Олимпийских игр в Пхенчхане просила на год оставить Алину Загитову в юниорах. В результате Загитова завоевала золотую медаль. Двукратная чемпионка мира Медведева стала серебряным призером.

Спортсменка переедет в Канаду, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера. По ее словам, этот выбор был самым трудным в ее жизни.

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