На чемпионате мира среди «сепаратистов» выступила команда с Украины

На чемпионате мира для непризнанных государств, регионов и меньшинств, который проводится под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConiFA) приняла участие команда из Украины, представляющая регион Закарпатья. Информация доступна на официальном сайте организации.

Команда заявлена с названием на венгерском — Karpatalya. На ее эмблеме различимы флаги Украины, Закарпатской области страны и Венгрии.

Украинский волонтер Родион Шовкошитный в своем Facebook окрестил украинских участников турнира «сепаратистами» и сообщил, что в турнире должны были принять участие и команды из Донецкой и Луганской народных республик. Однако, сборные ДНР и ЛНР не сумели пройти квалификацию.

Венгры являются одним из национальных меньшинств на Украине. Большинство его представителей проживает на территории Закарпатья, на границе с Венгрией и Словакией.

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