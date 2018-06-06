«Чемпионат» масштабно отметит день рождения перед матчем Россия — Египет

Спортивный портал «Чемпионат» готовится отпраздновать свой тринадцатый день рождения в формате масштабной вечеринки для читателей. 19 июня в 18:00 гостеприимная московская площадка Tesla Place на один день будет переименована в «Чемпионат-Арену 180 градусов» и откроет свои двери для каждого болельщика. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель портала.

По его словам, крытая арена воссоздаст атмосферу заполненного стадиона. Огромные экраны по периметру покажут один из наших ключевых матчей грядущего чемпионата мира Россия — Египет. Перед началом трансляции гости «Чемпионат-Арены 180 градусов» сыграют в футбол, кикер, попытаться забить VR-вратарю, смогут развлечь себя при помощи возможностей большого количества интерактивных зон.

Болельщики, которые предпочитают спокойный отдых, смогут сделать аквагрим или прическу, как у своего футбольного кумира. На площадке будет работать бар, где можно заказать любимые напитки и блюда. «Чемпионат» подготовит развлекательную программу в том числе и на сцене. Перед футболом выступят музыкальные группы и артисты.

Для того, чтобы принять участие в празднике можно просто приехать на «Чемпионат-Арену 180 градусов» в день матча Россия — Египет, а можно зарегистрироваться на специальной странице портала заранее и получить подарок от «Чемпионата».