Овечкин отметил победу в финале Кубка Стэнли

spittinchiclets / instagram

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин отметил завоевание Кубка Стэнли в одном из ночных клубов Лас-Вегаса. Видео появилось в Instagram экс-хоккеиста Райана Уитни.

На видно Овечкин с трофеем в руках поднялся за пульт, где в это время выступал голландский диджей Tiesto. После этого хоккеист наполнил Кубок Стэнли шампанским и отпил из него.

8 июня «Вашингтон» обыграл «Вегас» в пятом матче финальной серии плей-офф (4:3) и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. Овечкин забросил одну из шайб в решающем матче и был признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли.

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