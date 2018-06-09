Трамп и Ким Чен Ын поговорят по сценарию России и Китая

На саммите глав Северной Кореи и США будет обсуждаться вопрос мирного договора Сеула и Пхеньяна. Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Будут обсуждать, в том числе, мирный договор. Так что идет все в логике российско-китайской дорожной карты», — заявил глава МИД в китайском Циндао, где открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества.

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Лавров напомнил, что план действий предполагает несколько этапов. Это прекращение воинственной риторики со всех сторон, а затем начало нормального диалога и выход на подписание мирного договора. На третьем этапе предполагается организация многостороннего диалога. «Первый этап — это отказ от риторики, они [США, Северная и Южная Кореи] более менее проходят, иногда правда бывают рецидивы, но это не мешает готовить саммиты», — добавил министр.

Саммит лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом должен состояться в Сингапуре 12 июня. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

В апреле КНДР и Южная Корея договорились объявить об окончании войны между странами в текущем году. Корейская война длилась с 1950 по 1953 год, однако мирный договор не подписан до сих пор.

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