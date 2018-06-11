Названо число ядерных боевых зарядов у КНДР

В настоящее время Северная Корея может иметь до 30 - 35 ядерных боезарядов, в том числе и несколько единиц термоядерных. Такое мнение накануне встречи глав США и КНДР выразил бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Виктор Есин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Ядерный оружейный комплекс КНДР может производить до семи ядерных боезарядов в год», — сказал он и подчеркнул, что параллельно страна разрабатывает средства доставки ядерного оружия. «В ноябре 2017 года была впервые успешно испытана более мощная, чем ее предшественницы, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Хвасон-15"», — уточнил Есин.

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В начале марта КНДР заявила, что не против отказаться от ядерного оружия и провести переговоры с США о денуклеаризации и восстановлении отношений, если стране будет гарантирована безопасность от внешних угроз.

Последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания 28 ноября 2017 года.

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