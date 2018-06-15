Из воспоминаний россиян о Станиславе Говорухине соберут книгу

Создание электронной книги памяти режиссера Станислава Говорухина инициировали в Общероссийском народном фронте, в сборнике будут виртуализированы отклики о режиссере. Об этом «Ленте.ру» рассказали в организации в пятницу, 15 июня.

Материалы по теме Снимал, судил и осуждал Каким запомнится Станислав Говорухин

«На 83-м году из жизни ушел Станислав Сергеевич Говорухин — великий отечественный кинорежиссер, сопредседатель Центрального штаба ОНФ. В связи с этим во всех региональных исполкомах Народного фронта открылись "уголки творчества и памяти" великого режиссера, где каждый желающий в специальных книгах памяти сможет написать слова благодарности Станиславу Сергеевичу и оставить соболезнования его родным и близким. Они открыты и в выходные дни», — говорится на сайте проекта.

Комментарии в электронной книге оставляют жители со всех регионов России.

«Ушел воистину гениальный человек. Человек с большой, даже очень большой буквы Ч. Станислав Сергеевич навсегда останется в нашей памяти, а его великолепные режиссерские работы — в сердцах миллионов россиян. Светлая память!» — пишет Василий из Свердловской области.

«Невероятный человек! Какое счастье, что он был, жил, творил! Спасибо за честность в творчестве, верность слову, пронзительный взгляд и тонкий юмор с перчинкой… Непоправимое горе и беда, мои самые глубокие соболезнования родным и близким..» — отмечает Ольга из Москвы.

Станислав Говорухин скончался 14 июня. Режиссер наиболее известен по многосерийному фильму «Место встречи изменить нельзя». Он также снял такие ленты, как «Конец прекрасной эпохи», «Вертикаль», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта» и «Ворошиловский стрелок». С 1993 года являлся депутатом Госдумы, с 2011-го возглавлял думский комитет по культуре. В 2006-м кинематографист получил звание народного артиста России.