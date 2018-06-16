Футболист сборной Польши получил травму в сочинском дельфинарии

Нападающий итальянского «Наполи» и сборной Польши Аркадиуш Милик получил травму при посещении сочинского дельфинария. Об этом в субботу, 16 июня, сообщает Football Italia.

Команда отправилась в дельфинарий в полном составе. 24-летний Милик поскользнулся на луже и упал на руку. Медицинское обследование не выявило перелома, форвард отделался ушибом.

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Сборная Польши, выбравшая Сочи в качестве базы на чемпионате мира, стартует на мундиале 19 июня. Команда Адама Навалки встретится с сенегальцами на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Другими соперниками поляков по группе H являются сборные Японии и Колумбии.

Милик перешел в «Наполи» из амстердамского «Аякса» летом 2016 года за 32 миллиона евро. Форвард выступает за сборную Польши с 2012 года. С тех пор он провел в составе национальной команды 33 матча и отметился 11 забитыми мячами.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

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