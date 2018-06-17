В Бельгии двадцать велосипедистов врезались в автомобиль

Во время велогонки в Бельгии произошло столкновение двадцати участников местного чемпионата с автомобилем. Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.

В результате аварии пострадали двадцать велосипедистов, среди которых есть граждане Бельгии, Германии и Голландии. Столкновение произошло в трех километрах от финиша гонки, во время второго из трех соревнований в дневной программе мероприятия.

Виновницей ДТП стала женщина, управлявшая автомобилем. Сообщается, что она совершила разворот перед приближавшимися гонщиками. Лидер гонки въехал со скоростью 70-80 километров в час в разворачивающийся автомобиль, следовавшие за ним спортсмены также не сумели избежать столкновения.

Трое велосипедистов получили открытые переломы, четверо участников попали в больницу с сотрясением мозга. Остальные велосипедисты получили незначительные травмы. На место происшествия прибыли девять машин скорой помощи, и пострадавших отвезли в больницы региона.

16 июня в Москве на улице Ильинка водитель такси въехал в толпу людей. Пострадали восемь человек, в том числе граждане Мексики, приехавшие на чемпионат мира по футболу. Виновник ДТП гражданин Киргизии Анарбек Чынгыз, работавший в сервисе «Яндекс.Такси», пытался сбежать с места преступления, но был задержан. Он объяснил, что перепутал педали тормоза и газа из-за долгого отсутствия сна.

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