Германия предостерегла футбольных фанатов от нелегального въезда в страну

Уголовная полиция Германии предупредила о возможных попытках нелегально въехать в страну при помощи паспорта болельщика (FAN ID) через Россию. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на полицейский отчет.

По данным издания, незадолго до чемпионата мира по футболу-2018 Европол отметил, что перспектива нелегального въезда в страны Евросоюза с паспортом болельщика активно обсуждается в интернете: въезд с ним в Германию через Россию стоил бы дешевле пути через другие нелегальные маршруты. Отмечается, что особенно много FAN ID получили граждане таких стран, как Иран, Нигерия и Сенегал.

Председатель профсоюза полиции Германии Йорг Радек подчеркнул, что попытка таким образом попасть в Европу была бы «большой ошибкой», опасной для жизни беженцев. Для предотвращения и контроля возможных попыток въезда в Россию были направлены эксперты криминальной полиции.

«Российские правоохранительные службы располагают соответствующей информацией. Заявлено усиление мер безопасности и контроля», — сказано в полицейском отчете.

Паспорт болельщика (FAN ID) — удостоверяющий личность документ, который необходим для посещения матчей ЧМ-2018. При его наличии иностранные болельщики, которые приобрели билеты на матчи мундиаля, могут въехать на территорию России без визы и бесплатно передвигаться между городами-организаторами матчей. Кроме того, они могут оставаться в стране на протяжении периода, который начался за 10 дней до первого матча и завершится через 10 дней после последнего матча чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу в России продлится до 15 июля. Мундиаль принимают 12 стадионов в 11 городах страны.

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