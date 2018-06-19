В Ростове-на-Дону футбольных болельщиков оставили без туалетов

В Ростове-на-Дону, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, организаторы не оборудовали фан-зону достаточным количеством биотуалетов. Об этом сообщает пользователь Twitter Alexboy.

В сети появились фото, на которых болельщики в форме сборной Швейцарии справляют нужду за забором. По словам очевидцев, нигде нет ни стационарных, ни биотуалетов. «Пива дешевого валом, а туалетов нет», — возмущались юзеры.

17 июня в Ростове-на-Дону прошел матч между сборными Швейцарии и Бразилии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В следующей раз на «Ростов Арене» встретятся команды Уругвая и Саудовской Аравии, выступающие в одной группе со сборной России. Матч состоится 20 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!