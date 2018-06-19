Главный тренер «Вашингтона» ушел в отставку после победы в Кубке Стэнли

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Барри Тротц ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

«После подробных обсуждений с семьей я официально объявляю об уходе с поста главного тренера "Вашингтона". Когда я приехал в Вашингтон четыре года назад, у нас была одна цель — привезти Кубок Стэнли в столицу. В этом году совместными усилиями с игроками и персоналом нам удалось добиться этой цели и разделить радость с болельщиками», — сказал Тротц.

8 июня «Вашингтон» под руководством Тротца впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. В финальной серии плей-офф «столичные» в пяти матчах обыграли дебютанта лиги «Вегас Голден Найтс». Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин был признан самым ценным игроком Кубка Стэнли.

55-летний Тротц возглавил «Кэпиталс» в 2014 году. До этого специалист на протяжении 16 лет тренировал другой клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторс».

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