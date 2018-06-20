В Калужской области при поддержке Корпорации МСП запустят линии литья деталей

Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провели встречу с руководством ПАО «Агрегатный завод» — российским партнером немецкой компании Heunisch Guss GmbH. В рамках встречи обсуждались вопросы запуска линии по производству литья в городе Людинове Калужской области, говорится в сообщении Корпорации.

Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе планируется запуск линии механообработки деталей, произведенных компанией Heunisch Guss GmbH, на втором — локализация литейного производства на площадях ПАО «Агрегатный завод». Реализация первого этапа запланирована на 2019 год.

Напомним, что проект реализуется в рамках «дорожной карты» между Корпорацией МСП и германской компаний Heunisch Guss GmbH, подписанной 23 ноября 2017 года. Документ предусматривает реализацию ряда мероприятий, направленных на локализацию производства литья на территории Калужской области.

По мере реализации проекта Корпорация МСП, в соответствии с «дорожной картой», сформирует перечень потенциальных поставщиков продукции, необходимой для запуска литейного производства, из числа российских малых и средних компаний.

Кроме того, Корпорация окажет содействие дочерней компании Heunisch Guss GmbH, которую планируется создать для реализации проекта, при определении рынков сбыта, включая анализ планов закупок крупнейших компаний с государственным участием и инфраструктурных монополий.

