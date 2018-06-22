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Банк России отозвал лицензию у московского банка

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Банк России 22 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Мосуралбанка. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

По данным ЦБ, бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на обслуживание интересов акционеров и аффилированных с ними лиц, в результате чего на балансе образовались значительные объемы проблемных активов.

Кроме того, Мосуралбанк представлял в Банк России недостоверную отчетность, несмотря на требования регулятора. Как отмечается в сообщении, некоторые факты имеют признаки совершения уголовно наказуемых деяний, поэтому информация о них будет направлена в правоохранительные органы.

Мосуралбанк — участник системы страхования вкладов. По величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 269-е место в банковской системе России.

Ранее Банк России предложил увеличить сумму страхового возмещения по вкладам граждан при «социально чувствительных» ситуациях. Кроме того, регулятор поддержал инициативу Агентства по страхованию вкладов по повышению порога суммы, в пределах которой не будут оспариваться операции по выплате гражданам вкладов, до 10 миллионов рублей.

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