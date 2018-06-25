Ибрагимович захотел больше хейтеров

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович признался, что находится в поиске хейтеров, которые в течение всей карьеры дают ему дополнительную мотивацию. Об этом он рассказал в интервью ESPN.

«Хейтеры дают мне энергию. Всегда были люди, которые не верили в меня. Это помогало мне. Я старался играть все лучше и лучше, чтобы доказать, что способен на многое. Потом я заставлял этих людей становиться моими фанатами. Теперь мне нужно еще больше хейтеров, чтобы двигаться вперед», — сказал Ибрагимович.

С марта 2018 года швед защищает цвета американского футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси». В 11 матчах MLS Ибрагимович забил 7 голов.

Форвард не играет за сборную Швеции с июня 2016 года. За время выступления за национальную команду нападающий провел 116 матчей и забил 62 мяча. Без него шведы сумели отобраться на мундиаль, обыграв в стыковых матчах Италию.

20 апреля появилась информация, что Ибрагимович может вернуться в национальную команду ради поездки на чемпионат мира в Россию. Сам нападающий оценивал свои шансы на попадание в состав как высокие. Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон опроверг эти слухи.

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