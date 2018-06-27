«Милан» отстранили от еврокубков

Итальянский футбольный клуб «Милан» отстранен от участия в следующем розыгрыше еврокубков за нарушение правил финансового fair play. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Клуб нарушил условие безубыточности клуба. Команда не сможет принять участие в следующем розыгрыше любого из турниров, проводящегося под эгидой УЕФА. Таким образом, «Милан» не выступит в Лиге Европы в сезоне-2018/19, куда пробился по итогам чемпионата Италии, заняв в турнирной таблице шестое место. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

23 июня итальянские СМИ сообщали, что помимо дисквалификации «Милану» грозит штраф в размере 30 миллионов евро. Вместо россонери на групповом этапе Лиги Европы сыграет «Аталанта», а в квалификации турнира выступит «Фиорентина».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!