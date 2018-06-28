Иранский футболист объявил об уходе из сборной в 23 года

Нападающий сборной Ирана и казанского «Рубина» Сердар Азмун объявил о завершении выступлений за национальную команду. Об этом 23-летний футболист написал в своем Instagram-аккаунте.

«К сожалению, я решил попрощаться со сборной. Возможно, это самое тяжелое решение в моей жизни, ведь молодым футболистам так трудно попасть в национальную команду», — написал он. Азмун также сообщил, что принял решение прекратить выступления за сборную из-за проблем его матери со здоровьем.

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Сборная Ирана не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате мира-2018. Команда Карлуша Кейруша с минимальным счетом уступила командам Марокко и Испании, а в заключительном поединке сыграла вничью с португальцами 1:1. Азмун не забил за сборную на турнире ни одного мяча.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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