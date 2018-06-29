Lamoda откроет свой магазин

Один из крупнейших российских интернет-магазинов Lamoda готовится открыть сеть офлайн-магазинов одежды, пишет «Коммерсантъ». Так ретейлер надеется выиграть конкуренцию у компаний, превосходящих его по охвату аудитории, прежде всего у Wildberries.

По данным издания, первый универмаг в традиционном формате может открыться уже в конце 2018 года. Произойдет это, скорее всего, в одном из крупнейших торговых центров Москвы. В настоящее время компания ищет подходящие площади под аренду и персонал. В частности, открыта вакансия руководителя направления розничных продаж.

При этом представитель Lamoda заявил газете, что речь идет не о полноценном магазине, а о пункте выдачи заказов с расширенными функциями. В нем, как утверждается, будут и примерочные, и продавцы.

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Год назад Lamoda, основанная в 2011 году, выиграла тендер FIFA на обеспечение работы официального интернет-магазина федерации во время чемпионата мира, проходящего в России. Компания работает по договору лицензии, который предполагает выплату роялти FIFA. Размер отчисления не раскрывается, но эксперты оценивали его в 10 процентов от объема продаж.

По итогам 2017 года выручка Lamoda составила 23,6 миллиарда рублей, что позволило компании занять шестое место по этому показателю в России в сегменте интернет-торговли и 10-е место в целом.

В конце апреля стало известно о том, что интернет-магазины Quelle и Otto закрывают свои российские филиалы. В качестве причины решения называлась «глобальная стратегия Otto Group». Компания собирается сконцентрироваться на развитии маркетплейса для немецкоязычных стран.

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