Акинфеев высказался о тирании Черчесова

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев порассуждал о характере главного тренера команды Станислава Черчесова. Слова футболиста приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Мне кажется, Саламыч только кажется таким жестким. Как многие думают, он жесткий, может быть, даже тиран. Это не так совершенно. Это человек, который поиграл в Европе, человек, который потренировал достаточное количество хороших команд. Ничего такого нет. Никто тебя не напрягает, не тиранит. Все в меру и все хорошо», — рассказал Акинфеев.

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Под руководством Черчесова сборная России участвует в домашнем чемпионате мира. В первых двух матчах на групповом этапе команда одержала две победы с общим счетом 8:1. В последней встрече россияне проиграли Уругваю — 0:3. Из-за этого хозяева турнира заняли второе место в квартете А и вышли в 1/8 финала на Испанию.

Акинфеев провел в основном составе все три матча. Он является капитаном сборной. Всего за национальную команду вратарь сыграл 107 раз.

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