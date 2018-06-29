Сотрудники опеки продолжили работу после обвинений в торговле детьми

Сотрудницы органов опеки Екатеринбурга, которые вымогали у приемной семьи деньги за здоровых сирот, остались на своих должностях и продолжают ходить на работу. Об этом пишет The Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах и социальных службах.

По информации издания, после возбуждения дела по факту торговли детьми Следственный комитет «не счел свидетельства против женщин убедительными». The Insider не уточняет, закрыто ли дело.

Пожаловавшиеся на действия соцработниц потенциальные опекуны до сих пор не видели ребенка, которого хотят усыновить.

Материал о торговле детьми в Екатеринбурге был опубликован The Insider 30 марта. В нем говорилось, что работница социальных служб через юриста требовала от потенциальных родителей 80 тысяч рублей за усыновление «здоровенького, без капли черной крови» мальчика. Издание также писало, что соцработники незаконно присваивали себе деньги сирот и продавали их квартиры.

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