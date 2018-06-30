Заключен первый контракт на поставку Су-57

Первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57 подписан, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко. Они должны быть переданы армии в 2019 году, сообщает РИА Новости.

Госзаказ выполняет авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.

Чиновник добавил, что испытания Су-57 с двигателем второго этапа еще продолжаются.

Истребитель впервые поднялся в воздух в 2010 году, тесты проводились на Дальнем Востоке. В феврале 2018-го с Су-57 были произведены пуски крылатых ракет в Сирии.

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