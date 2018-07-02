Подмосковных предпринимателей научат бережливости

Министерство инвестиций и инноваций Московской области совместно с региональным Центром поддержки предпринимательства в августе запускает образовательную программу о тонкостях бережливого производства. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 2 июля.

«Обучение субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений поддержки бизнеса в Московской области», — сказал министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

По его словам, в рамках куса 40 представителей производственных компаний узнают, как использовать внутренний потенциал организации, повысить конкурентоспособность и обеспечить рост бизнеса. «Знания и навыки, полученные предпринимателями в рамках нового модуля, позволят решить ряд важнейших стратегических и тактических задач», — отмечается в сообщении.

В середине сентября Денис Буцаев заявил, что Московская область занимает первое место в стране по показателям промышленного развития.