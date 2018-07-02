Иран засек в Персидском заливе американский корабль с химикатами

Американское судно Cape Ray, перевозившее «химические вещества», прибыло в Персидский залив в сопровождении эсминца ВВС США. Об этом заявил представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Больфази Шекарчи (Bolfazl Shekarchi), передает Al-Masdar News.

По его словам, судно недавно пришвартовалось в порту одного из государств Персидского залива для транспортировки перевозимого груза в отдельные районы Сирии и Ирака. Шекарчи заявил, что Вашингтон намерен сохранить свое присутствие в этих странах, «используя для этого опасные методы».

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Генерал добавил, что Тегеран располагает подробной информацией о судне, численности экипажа, а также о самом грузе, отметив, что чуть позже будет обнародована информация, а также названы цели прибытия судна в регион.

По сведениям агентства, американское судно ранее находилось у побережья Ирака и Сирии, где «США предприняли военные действия под предлогом ответа на предполагаемые химические атаки».

За время войны в Сирии сообщения о применении химического оружия той или иной стороной появлялись не раз. Миссия ОЗХО неоднократно подтверждала его применение, однако установление виновных не входило в ее полномочия.

Страны Запада зачастую возлагают ответственность на Дамаск. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химическое оружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО. Россия считает инциденты с боевыми отравляющими веществами провокациями.

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