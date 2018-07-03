Бабченко пожелал сесть в российскую тюрьму

Российский журналист Аркадий Бабченко, проживающий сейчас на Украине, заявил, что готов сесть в российскую тюрьму вместо режиссера Олега Сенцова, признанного виновным в подготовке террористического акта. Об этом во вторник, 3 июля, он написал в своем Facebook.

«Слушайте, товарищи чекисты, ну вот что вы мозги клюете? (...) Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так — я готов обменять себя на Сенцова», — написал Бабченко.

«Вы выпускаете Олега, еще тех шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных — [Бориса] Стомахина, арестованного за мой репост [Дмитрия] Третьякова, [Виктора] Корба, [Юрия] Дмитриева, [Станислава] Калиниченко, всех-всех-всех — там же не много получится, человек триста всего, а я к вам еду под белы рученьки, и можете удовлетворять свою ненависть сколько угодно — ***** [бить], пытать, засовывать горящие тряпки в противогаз, связывать ласточкой, накидывать провода на зубы», — обозначил условия журналист.

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По словам Бабченко, Сенцов «готов умереть за свободу других», а он сам «готов сесть за его жизнь». «Вопрос с экстрадицией решите — я ж до сих пор гражданин вашего долбаного Мордора», — добавил журналист, подчеркнув, что выдвинул предложение абсолютно серьезно.

Украинский режиссер Олег Сенцов задержан в мае 2014 года по подозрению в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России» в Крыму. По версии следствия, он с соратниками готовил ряд терактов на территории полуострова. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов своей вины не признает. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку с требованием отпустить из российских колоний всех украинских политзаключенных. В Кремле заявили, что этот протест не повлияет на процедуру помилования.

В конце мая Служба безопасности Украины организовала инсценировку убийства Бабченко. По утверждениям ведомства, организацией покушения на журналиста занимался украинский предприниматель Борис Герман, который, по версии следствия, действовал по заданию российских спецслужб. В Москве эти обвинения назвали чушью, бредом и провокацией.

Бабченко покинул Россию в феврале 2017 года в связи с угрозами, которые поступали ему и членам его семьи. В декабре 2016 года он резко высказался о жертвах катастрофы Ту-154 над Черным морем, заявив, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости. После этого депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич призвали возбудить в его отношении уголовное дело и лишить гражданства.

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