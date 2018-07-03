Тренер Хорватии нашел преимущество у сборной России

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о сильных сторонах сборной России перед матчем 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. Его слова приводит Sport24.ru

«Мы понимаем, что матч против сборной России будет сложным. У нашего соперника в составе есть хорошие игроки. Команда в целом умеет играть и сдерживать противника на индивидуальном уровне. Мы понимаем, что поддержка стадиона будет придавать им дополнительные силы, но мы ничего не боимся», — заявил Далич.

1 июля сборная России впервые в истории пробилась в 1/4 финала чемпионата мира. Благодаря сейвам Игоря Акинфеева россияне победили испанцев в послематчевой серии пенальти со счетом 4:3. Хорватия также обыграла датчан в серии пенальти — 3:2.

Матч между Россией и Хорватией пройдет 7 июля в Сочи. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

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