Курд нашел оригинальный способ разминирования и погиб

В Сирии лидер курдского «Военного совета Дейр-эз-Зор» Абу Шахд попытался разминировать взрывное устройство, которое было установлено в деревне Хавидж Бумсаа. Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, он выстрелил по СВУ из автомата.
В результате взрыва Шахд погиб.
В конце июня в сети распространилось видео, на котором боец «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США, — безуспешно пытался уничтожить джихад-мобиль «Исламского государства». Для этого использовали советский ручной противотанковый гранатомет РПГ-7.
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