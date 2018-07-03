Курд нашел оригинальный способ разминирования и погиб

Directorate 4 / Telegram

В Сирии лидер курдского «Военного совета Дейр-эз-Зор» Абу Шахд попытался разминировать взрывное устройство, которое было установлено в деревне Хавидж Бумсаа. Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке, он выстрелил по СВУ из автомата.

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В результате взрыва Шахд погиб.

В конце июня в сети распространилось видео, на котором боец «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США, — безуспешно пытался уничтожить джихад-мобиль «Исламского государства». Для этого использовали советский ручной противотанковый гранатомет РПГ-7.

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