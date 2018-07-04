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Марокканцы приехали на чемпионат мира, вдохновились Россией и захотели остаться

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Рашид Хамиди Алдуй и Радуан Асдуи

Два болельщика из Марокко, приехавшие на чемпионат мира в Калининград, захотели остаться и поступить в Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Рашид Хамиди Алдуй и Радуан Асдуи прибыли в город, чтобы поддержать свою команду в матче с Испанией, который прошел 25 июня и завершился со счетом 2:2. После группового этапа команда Марокко покинула турнир, однако фанаты решили остаться.

«Болельщикам очень понравился город, русский язык, и они решили остаться учиться в Калининграде. На днях иностранные абитуриенты подали документы на подготовительное отделение, чтобы изучать в течение года русский язык», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сами болельщики рассказали, что их впечатлили город, люди, архитектура и климат, а также отличная организация чемпионата. При этом о поступлении в российский вуз они задумались еще в мае. Подать документы они смогут через год, когда пройдут курсы по изучению языка.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград принял четыре матча группового этапа.

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