ФНЛ и букмекерская контора «Олимп» стали партнерами

Букмекерская контора «Олимп» и Футбольная национальная лига (ФНЛ) заключили партнерское соглашение. Об этом сообщается на сайте турнира.
Договор предполагает проведение совместных инициатив и оказание поддержки командам лиги. С грядущего сезона турнир официально называется «Олимп-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ». Соглашение рассчитано на три сезона — 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
«Мы рады сообщить о появлении у Футбольной национальной лиги нового титульного партнера — компании "Олимп", одного из крупнейших игроков на российском букмекерском рынке, которая уже является официальным партнером Кубка России и Суперкубка России. На протяжении всего времени существования лиги мы кропотливо работали над улучшением ее коммерческой привлекательности, поддержкой высокого уровня соревнований и повышением качества российского футбола. Надеемся, что совместно с новыми партнерами ФНЛ сможет совершить качественный рывок по всем направлениям деятельности», — заявил президент лиги Игорь Ефремов.
Кроме того, на ближайшие три сезона букмекерская контора «Олимп» станет титульным спонсором Кубка России, который отныне официально называется «Олимп Кубок России по футболу».