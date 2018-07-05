ФНЛ и букмекерская контора «Олимп» стали партнерами

Букмекерская контора «Олимп» и Футбольная национальная лига (ФНЛ) заключили партнерское соглашение. Об этом сообщается на сайте турнира.

Договор предполагает проведение совместных инициатив и оказание поддержки командам лиги. С грядущего сезона турнир официально называется «Олимп-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ». Соглашение рассчитано на три сезона — 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

«Мы рады сообщить о появлении у Футбольной национальной лиги нового титульного партнера — компании "Олимп", одного из крупнейших игроков на российском букмекерском рынке, которая уже является официальным партнером Кубка России и Суперкубка России. На протяжении всего времени существования лиги мы кропотливо работали над улучшением ее коммерческой привлекательности, поддержкой высокого уровня соревнований и повышением качества российского футбола. Надеемся, что совместно с новыми партнерами ФНЛ сможет совершить качественный рывок по всем направлениям деятельности», — заявил президент лиги Игорь Ефремов.

Кроме того, на ближайшие три сезона букмекерская контора «Олимп» станет титульным спонсором Кубка России, который отныне официально называется «Олимп Кубок России по футболу».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!