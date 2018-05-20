«Анжи» остался без Премьер-лиги

Махачкалинский «Анжи» вылетел из Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ответном стыковом матче команда обыграла красноярский «Енисей» со счетом 4:3. Однако в первом матче, который прошел в Красноярске, сибиряки оказались сильнее — 3:0.

Вторую пару составили пермский «Амкар» и «Тамбов». По итогам двух матчей место в элитном дивизионе сохранили пермяки (2:0 и 1:0).

По итогам чемпионата в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) напрямую вылетели «Тосно» и «СКА-Хабаровск». Их место заняли «Оренбург» и «Крылья Советов». Чемпионом страны стал «Локомотив».

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