У Элвиса Костелло нашли агрессивную раковую опухоль

Британский музыкант Элвис Костелло отменил предстоящие концерты в Европе из-за онкологического заболевания. Об этом он сообщил на своем сайте в пятницу, 6 июля.

Певец подчеркнул, что у него нашли маленькую, но очень агрессивную злокачественную опухоль. Врач Костелло заявил, что артисту стоит начать играть в лото из-за везения — опухоль удалось вырезать за одну операцию. Костелло разрешили вернуться на сцену не раньше чем через месяц после хирургического вмешательства.

63-летний Элвис Костелло (настоящее имя Деклан Патрик Макманус) был одним из самых популярных музыкантов направления new wave в конце 1970-х. В его дискографии 26 студийных альбомов. Последняя пластинка, Wise Up Ghost, вышла в 2013 году при участии группы The Roots.

