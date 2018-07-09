В Кремле прокомментировали сообщения о замеченном в России самолете Ким Чен Ына

В Кремле не располагают никакой информацией о нахождении личного самолета лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Я ничего не могу сказать на этот счет. У нас нет какой-либо информации», — сказал Песков.

Ранее в понедельник, 9 июля, южнокорейское агентство «Ёнхап» сообщило, что личный самолет лидера КНДР замечен во Владивостоке. Борт находился в аэропорту около трех часов. Был ли сам Ким Чен Ын в самолете, неизвестно. Агентство предполагает, что на нем во Владивосток могли прилететь чиновники, которые занимаются подготовкой возможного визита северокорейского лидера в Россию.

В конце мая глава МИД Сергей Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию. Возможным поводом для визита называли Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. 1 июня была достигнута договоренность о личной встрече президента Владимира Путина и лидера КНДР. Также сообщалось, что президент России может посетить Северную Корею.

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