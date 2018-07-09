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Овечкин поел черной икры из Кубка Стэнли

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Twitter / BarstoolNate

В сети появился ролик, на котором российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» черпает черную икру из Кубка Стэнли. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Nate.

«Ови [Овечкин] буднично накладывает себе икры из Кубка Стэнли», — гласит подпись к видео. По информации «Чемпионат.com», ролик снят на закрытой вечеринке, которой предшествовала демонстрация трофея на Красной площади.

8 июня Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталс». Столичный клуб в финальной серии матчей оказался сильнее дебютанта Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» (4:1).

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