Политика российских властей оказалась страшнее санкций

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) пришли к выводу, что санкции США и Евросоюза имели лишь косвенное влияние на российскую экономику. Главный сдерживающий фактор — проводимая российскими властями экономическая политика, передает РБК.

В частности, на положении российского бизнеса в большей степени отразились не санкции, а проведение налогового маневра в нефтегазовой отрасли, указывают аналитики. Так, рентабельность компаний нефинансового сектора снизилась на 1,6 процентного пункта за два года после введения санкций. Что касается банковского сектора, то и здесь снижение рентабельности на 0,8 процентного пункта затронуло все банки, а не только подпавшие под санкции.

По мнению АКРА, одним из явных примеров косвенного влияния санкций на ситуацию в российской экономике служат ответные меры в виде ограничения импорта ряда категорий продовольствия. «Эффект на реальные доходы населения мы оцениваем в минус 2-3 процентных пункта на 2018 год. За 2014-2018 годы ВВП России вырос на 3 процента, тогда как вклад фактора контрсанкций составил лишь минус 0,2 процентного пункта», — пишут аналитики.

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Изменение экономической политики со стороны российских властей после введения санкций также выразилось в более консервативном бюджетном планировании и недоверии властей к внешним займам. Потенциальный экономический рост в размере 1,5 процента в годовом выражении ограничен по большей части дефицитом трудовых ресурсов.

Влияние санкций, по оценкам АКРА, тоже скажется, но в более долгосрочной перспективе. «Основные барьеры для более быстрого роста, который был бы возможен в отсутствие санкционного режима, — это отмена совместных технологических проектов, снижение экспорта алюминия и добычи нефти и газа», — указывают эксперты.

Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

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