Раскрыт гонорар племянницы Скрипаля за участие в шоу на «Первом канале»

Племянница отравленного в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория несколько месяцев назад была трудоустроена в компанию, которая производит передачи для Первого канала. Об этом она заявила в интервью «Русской службе Би-би-си», опубликованном 10 июля.

По словам Скрипаль, она была формально зачислена экономистом в компанию ООО «Директ» (также снимает программу «На самом деле»), через которую получала деньги за участие в программах на канале. Племянница Скрипаля уточнила, что никаких реальных обязанностей в компании она не выполняет. По данным «Би-би-си», во время интервью женщина продемонстрировала справку для посольства Великобритании, выданную работодателем, в котором написано, что ее ежемесячный оклад составляет 115 тысяч рублей.

Из документов следует, что эксклюзивный контракт с Первым каналом она заключила в апреле. Такой вид договора означает, что Скрипаль не могла появляться в шоу на других каналах.

Во время интервью Виктория не стала раскрывать заработанную сумму, сославшись на условия неразглашения. Собеседник «Би-би-си», близкий к племяннице Скрипаля, признался, что за участие в шоу Первого канала родственница бывшего российского офицера единоразово получила один миллион рублей.

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После выхода материала Скрипаль опровергла информацию о своих гонорарах за участие в телешоу. «Я не давала интервью "Би-би-си" по поводу моих гонораров. Этих корреспондентов, которые указаны в статье (журналисты побывали в съемочном павильоне ООО «Директ» — прим. «Ленты.ру»), я не видела и не знаю, особенно девушек. Лично они со мной не беседовали», — заявила Скрипаль в разговоре с РБК.

В ответ «Русская служба Би-би-си» опубликовала видеоверсию интервью со Скрипаль (в печатном виде оно появилось на сайте еще 4 июля), в котором женщина прямо говорит о своих отношениях с Первым каналом, но отмечает, что не может раскрывать эти данные. Скрипаль замечала, что ей нужна была «какая-то сумма денег», чтобы оплатить поездку в Лондон, куда она собиралась, но ей было отказано в визе.

Виктория Скрипаль живет в Ярославле. Регулярно появляться на телевидении она начала с весны 2018 года, когда отравили ее дядю Сергея Скрипаля и его дочь, двоюродную сестру Виктории — Юлию. В нескольких выпусках вместе с гостями студии она разбирала телефонные разговоры с Юлией, подлинность которых не установлена. В одном из таких разговоров дочь Скрипаля якобы обвинила сестру в том, что не может приехать в Россию в том числе и из-за активности Виктории на российском ТВ. В свою очередь Виктория не считает, что участие в программах, посвященных родственникам, может как-либо им навредить.

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