Футболиста сборной России посчитали идеальным для «Реала»

Бывший футболист мадридского «Реала» Мичел Сальгадо оценил полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина. Слова спортсмена передает ТАСС.

Сальгадо отметил, что Головин внес немалую часть в успешное выступление сборной России на чемпионате мира. По словам испанца, игрок ЦСКА является молодым и очень талантливым футболистом.

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«Уже сейчас он мог бы успешно выступать в европейском топ-клубе и, на мой взгляд, идеально подошел бы для игровой модели мадридского "Реала"», — подчеркнул 42-летний Сальгадо.

10 июля стало известно, что полузащитником сборной России интересуется лондонский «Арсенал». Также среди претендентов на Головина назывались такие клубы, как «Челси» и «Ювентус».

Головин принял участие в четырех играх сборной России на чемпионате мира, отдав две голевых передачи и забив один мяч. Хавбек выступает в московском ЦСКА с 2015 года. В 81 матче за армейский клуб у Головина девять забитых мячей.

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