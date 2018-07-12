Отказывавшуюся лечить сына россиянку уговорил следователь

Россиянка из Горячего Ключа (Краснодарский край) отказалась госпитализировать сына, парализованного после прошлогоднего ДТП, но ее уговорил начальник местного отдела Следственного комитета России, сообщает телеканал «360».

Транспортировку на реанимобиле стоимостью 240 тысяч рублей и лечение мальчика в Москве организовали волонтеры на собранные для этого пожертвования. Однако женщина заявила, что не готова ехать на машине 15 часов и предпочла бы лететь на самолете.

«А вам, по большому счету, какое дело? А для чего вы их пригнали? Заранее предупредила, сказала: я никуда не поеду! С чем я в Москву должна ехать? С этими копейками?» — цитирует ее телеканал.

Волонтерам удалось увезти ребенка в краснодарскую больницу, после вмешательства сотрудника СКР, позвонившего одному из добровольцев после первой неудачной попытки. «Попросил меня прислать все документы, приглашение из Москвы», — вспоминает волонтер.

Начальник следственного отдела сам поехал к женщине, и после разговора с ним она дала согласие на поездку.

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