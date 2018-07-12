Гардеробщица в Приморье воровала в школе телефоны и дарила их внукам

В приморском городе Находке гардеробщица школы воровала у учеников мобильные телефоны и дарила их внукам. Об этом в четверг, 12 июля, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

«По версии следствия, женщина, работая в школе Находкинского городского округа, в июне 2017 года в одном из кабинетов похитила смартфон ценой свыше 7,5 тысяч рублей и подарила его внучке. А в феврале 2018 года в раздевалке подобрала выпавший из кармана куртки ученика еще один смартфон стоимостью 8,5 тысяч рублей и подарила его внуку, пояснив, что гаджет просто нашла», — рассказала официальный представитель региональной прокуратуры.

Оба телефона обнаружили с помощью идентификатора мобильного оборудования IMEI. Женщина свою вину полностью признала. Представитель ведомства уточнила, что женщине предъявлено обвинение в краже, уголовное дело направлено в суд.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!