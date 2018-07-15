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Путин подвел итоги чемпионата мира

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Президент России Владимир Путин остался удовлетворен тем, как чемпионат мира повысил имидж России за рубежом, и готов разработать облегченный визовый режим для болельщиков, которые захотят вернуться в страну. Об этом он рассказал на открытии гала-концерта «Ночь в Большом» в субботу, 14 июля, в Большом театре, передает ТАСС.

«Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны. Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения», — заявил он.

Путин уверен, что многие иностранные гости пожелают вернуться в Россию после окончания чемпионата. «Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию максимально комфортный визовый режим», — пообещал российский лидер.

Российский президент добавил, что чемпионат «удался», поскольку объединил миллионы людей вокруг футбола и раскрыл силу «народной дипломатии».

ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В финале мундиаля сыграют Франция и Хорватия. Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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