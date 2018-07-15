Трамп собрался переизбираться

Президент США Дональд Трамп официально заявил о своем желании баллотироваться на пост главы государства на следующих президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщает Mail on Sunday.

В интервью изданию американский лидер сказал, что «намерен это сделать», поскольку все этого хотят. Он также отметил, что не видит кандидатов от демократов, которые могли бы его победить.

Дональд Трамп является президентом США с 2016 года. На выборах он обошел кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

США многократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году с целью помочь Трампу победить. Российские власти все обвинения отвергают.

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